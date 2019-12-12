Бущан и Попов в старте: стали известны составы команд на матч "Динамо" – "Лугано"

"Динамо" потеряло очки в Швейцарии / Фото: Reuters

12 декабря в 19:55 в Киеве пройдет матч последнего шестого тура группы B Лиги Европы, в котором встретятся киевское "Динамо" и швейцарский "Лугано". Мы проведем онлайн матча "Динамо" – "Лугано" с видео голов и яркими фото.

Стали известны стартовые составы команд:

В основе нет ни Гармаша, ни Шапаренко, а на позиции центрального атакующего полузащитника сыграет Цыганков.

"Динамо": Бущан – Миколенко, Кадар, Попов, Кендзера – де Пена, Шепелев, Буяльский, Караваев – Цыганков – Беседин.

Реклама

Запасные: Бойко, Сирота, Шапаренко, Цитаишвили, Андриевский, Гармаш, Соль.

Читайте также: Несмотря на засуху в первом матче, "Динамо" прогнозируют минимум два гола

"Лугано": Да Коста, Холендер, Яо, Кустодио, Обексер, Гвидотти, Дальмонте, Ловрич, Сульмони, Дапрела, Араторе.

Запас: Бауманн, Боттани, Вечеи, Лаванши, Марич, Сасере, Чрнигой.

Ранее мы писали, что динамовец Миколенко оказался в одной суперсборной с Роналду. Авторитетный портал Transfermarkt включил украинца в число 11 лучших игроков квалификации Евро-2020.

Также сообщалось, что Миколенко удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?". "Тамадой каким-то, – признался динамовец. – Наверное, на свадьбах бы выступал".

Смотрите, как умеет забивать Миколенко

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама