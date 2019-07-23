Бутсы вешать пока рано: 35-летний Тарас Михалик подписал контракт с "Волынью"

Предыдущим клубом экс-игрока сборной России был московский "Локомотив"

Тарас Михалик. Фото: Официальный сайт ФК "Волынь"

Титулованный украинский защитник Тарас Михалик решил пока не вешать бутсы на гвоздь. После шести лет в составе московского "Локомотива" экс-игрок сборной Украины вернулся на родину и заключил контракт с луцкой "Волынью". Михалик стал одним из восьмерых новичков команды. Кроме него состав лучан пополнили Амбросий Чачуа, Виталий Пономарь , Владислав Леванидов , Ярослав Котляров , Андрей Стрижеус, Андрей Зинь и Дмитрий Харченко.

Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 года, в его составе он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. В "Локомотив" Тарас перешел из киевского "Динамо", где выступал с 2005 года. С киевлянами Михалик по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

В конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты поддержали украинского защитника Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Напомним, что экс-игрок сборной специально не забил пенальти в матче "Волынь" – "Львов": объяснение Кожанова. Футболист "Волыни" промахнулся с "точки", потому что 11-метровый в дерби арбитр назначил несправедливо.

Кожанов специально не забил пенальти. Youtube-канал ФК Волынь

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