Бутсы вешать пока рано: 35-летний Тарас Михалик подписал контракт с "Волынью"
Предыдущим клубом экс-игрока сборной России был московский "Локомотив"
Титулованный украинский защитник Тарас Михалик решил пока не вешать бутсы на гвоздь. После шести лет в составе московского "Локомотива" экс-игрок сборной Украины вернулся на родину и заключил контракт с луцкой "Волынью". Михалик стал одним из восьмерых новичков команды. Кроме него состав лучан пополнили Амбросий Чачуа, Виталий Пономарь , Владислав Леванидов , Ярослав Котляров , Андрей Стрижеус, Андрей Зинь и Дмитрий Харченко.
Читайте также
Михалик выступал за "Локомотив" с 2013 года, в его составе он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. В "Локомотив" Тарас перешел из киевского "Динамо", где выступал с 2005 года. С киевлянами Михалик по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
В конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты поддержали украинского защитника Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.
Напомним, что экс-игрок сборной специально не забил пенальти в матче "Волынь" – "Львов": объяснение Кожанова. Футболист "Волыни" промахнулся с "точки", потому что 11-метровый в дерби арбитр назначил несправедливо.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бутсы вешать пока рано: 35-летний Тарас Михалик подписал контракт с "Волынью"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Официальный сайт ФК "Волынь"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Мы снимаемся с соревнований": Киев теряет скандальную футбольную команду
Год назад "Арсенал" взорвал интернет приглашением Раванелли, а теперь самоликвидируется из Первой лиги
"Не возьмете деньги – дадим их судье": чемпион России рассказал о договорняках в украинском футболе
Эдуард Мор, поигравший в "Заре", "Волыни" и "Спартаке", вспомнил о выбегании на поле президента клуба с автоматом
Обыски в ГФС на Волыни: раскрыта крупная схема ввоза авто без уплаты налогов
Работники таможенно-налоговой службы могли нанести государству ущерб в размере 190 млн гривен
Надежный товарищ: российский клуб попрощался с титулованным украинским футболистом
Михалик может продолжить карьеру в "Волыни", либо повесить "бутсы на гвоздь"