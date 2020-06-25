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"Бутылка водки стала лучшей подругой в "Реале": вице-чемпион мира тратил тысячи евро на выпивку

25 июня, 16:50

Елена Павлова Елена Павлова

Рекордсмен сборной Нидерландов после развода с женой остался один и почти не видел маленького сына

Вице-чемпион мира в составе сборной Нидерландов полузащитник Уэсли Снайдер вспомнил о проблемах с алкоголем во время выступлений за мадридский "Реал". Ранее мы писали, что в 35 лет знаменитый голландец Снайдер завершил карьеру футболиста.

"Я оказался в "Реале" в 2007 году. Тогда я был молод и наслаждался вниманием со стороны окружающих. Но позже что-то пошло не так. Наркотиков не было, но был алкоголь. Я привык жить, как звезда. Меня обожали в Мадриде, я тратил тысячи евро на выпивку. После развода с женой я остался один и почти не видел своего маленького сына. Так получилось, что на определенном этапе моей лучшей подругой стала бутылка водки. Я даже не осознавал этого. Я врал себе, что все идет хорошо, но на самом деле это очень сказалось на моей игровой форме", – дает слова Снайдера De Telegraaf.

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Уэсли Снайдер

Уэсли Снайдер / Фото: Instagram

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Напомним, что Снайдер выступал за мадридский клуб с 2007 по 2009 год, выиграв со "сливочными" чемпионат и Суперкубок Испании. Уэсли, который завершил карьеру летом 2019-го, до сих является рекордсмен сборной Нидерландов по количеству проведенных матчей – 134.

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Смотрите, как Снайдер забивал за сборную Нидерландов

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алкоголь водка футболист Реал Мадрид сборная Голландии Уэсли Снайдер

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