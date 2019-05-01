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"Буйволы" биты: самая украинская команда Бельгии отдала победу в финале Кубка Бельгии

1 мая, 18:07

Клуб Яремчука, Безуса и Пластуна вел по ходу матча за титул, однако не смог удержать свое преимущество

"Мехелен" - обладатель Кубка Бельгии
"Мехелен" - обладатель Кубка Бельгии. Фото: Facebook

Футбольный клуб "Гент", за который выступают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, не смог завоевать Кубок Бельгии. В финале турнира в Брюсселе самая украинская команда Бельгии проиграла "Мехелену" со счетом 1:2. Интересно, что в середине первого тайма ""буйволы" открыли счет усилиями французского вингера Жан-Люка Домпе. Однако до перерыва "Мехелен" сумел отыграться, а во втором тайме забил победный для себя мяч. Яремчук не попал в заявку на этот поединок, Пластун остался на скамейке запасных. А Безус вышел на замену на 67-й минуте, когда его команда уже проигрывала, но не смог помочь ей отыграться.

Как мы писали ранее, украинец за 10 миллионов евро может стать лучшим футболистом чемпионата Бельгии. Помешать нашему полузащитнику "Генка" Руслану Малиновскому может его бывший одноклубник, перебравшийся в Канаду. Обладателя награды назовут на гала-концерте 6 мая.

Также сообщалось, что у Кубка Греции точно будет украинский обладатель. Финал турнира, в котором схлестнутся ПАОК наших Шахова и Хачериди и АЕК Чигринского, состоится 11 мая. 

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Тег Роман Безус, чемпионат Бельгии, Игорь Пластун, Гент Бельгия, Мехелен, Роман Яремчук

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Сегодня|Спорт

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