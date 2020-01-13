"Бычок, хватит меня бить": лидер "Шахтера" устроил яркую вечеринку в Киеве

Тарас Степаненко со своим сыном / Фото: Instagram

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Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко перед выходом из отпуска устроил в Киеве вечеринку в стиле Марио в честь дня рождения сына Святослава, которому исполнилось 5 лет. Гостей торжества встречали две огромные фигуры Марио из надувных шаров, а на праздник к сыну футболиста пришли аниматоры в костюмах героя.

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Смотрите, как Свят Степаненко задувал свечки на торте

Тарас Степаненко. День рождения сына Видео: Instagram

Отметим, что вечеринка в честь дня рождения сына Тараса Степаненко проходила под лозунгом "Супер Свят", а во время празднования именинник и его гости исполнили ударную партию на барабанах.

Тарас Степаненко. День рождения сына Видео: Instagram

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"С Днем рождения, Бычок, – так оригинально поздравил своего сына Тарас Степаненко в Instagram. – Пожалуйста, оставайся таким же добрым, веселым и немного "космонавтом", а самое главное – хватит меня бить, буду снимать побои"

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Смотрите, как забивает Тарас Степаненко

Ранее мы рассказывали о нестандартном отдыхе Тараса Степаненко. Футболист вместе с женой и детьми смотрели в США, как разводят аллигаторов и звезд НБА. "Все аллигаторы остались в целости", – пошутил полузащитник "Шахтера".

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