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"Быки" сенсационно притормозили "Рому" в Италии: обзор неожиданного по сценарию матча в Риме

6 января, 00:48

По голу в конце каждого из таймов забил капитан "Торино" Андреа Белотти

Капитан "Торино" Андреа Белотти

Капитан "Торино" Андреа Белотти / Фото: Torino fc

Один из лидеров чемпионата Италии Рома в воскресенье в 18 туре Серии А неожиданно уступила "Торино". На родном "Стадио Олимпико" подопечные Паулу Фонсеки не смогли поразить ворота туринцев, а сами пропустили дважды – 0:2. Ранее мы писали, что бывший тренер "Шахтера" отправил в отставку легенду своей нынешней команды.

Римляне, которые выиграли четыре матча из последних пяти, расписав ничью только с лидером чемпионата "Интером", сейчас расположились на четвертом месте в турнирной таблице. И только "Волки" задумались о том, чтобы штурмовать третье место, на котором идет "Лацио", их притормозили "Быки" из Турина. "Торино", к слово, тоже набрало хороший ход и сегодня не притормозили в Риме. Подопечные Вальтера Мадзарри забили по голу в ворота "Ромы" в конце каждого из таймов – точные удары на счету лидера и капитана команды Андреа Белотти.

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После победы "Торино" поднялся в чемпионате с 11 места на 9-е и в следующем матче Серии А встретится с соседом в турнирной таблице "Болоньей". "Рома" при любых раскладах останется четвертой после этого тура, но уже в следующем ее ждет другая туринская команда – действующий чемпион "Ювентус". А на днях "Старая Синьора" увела 19-летнего вундеркинда за 35 миллионов.

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чемпионат Италии Торино Паулу Фонсека Андреа Белотти Рома

Источник: Сегодня|Спорт

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