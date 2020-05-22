"Был так зол, что разбил железный стол": Моуринью нервничал во время матча с "Динамо" в Киеве

Португальский тренер привел "Интер" к победе в Лиге чемпионов в сезоне 2019/2010

Всемирно известный футбольный тренер Жозе Моуринью, кроме своих многочисленных трофеев, известен и эмоциональными взрывами. Нередко от его претензий страдали судьи, а теперь всплыла на свет история, как он настраивал футболистов на борьбу. Причем относится она к Украине. К слову, на днях мы писали, что Моуринью провел Бекхэму экскурсию по стадиону "Тоттенхэма".

В Лиге чемпионов сезона 2009/2010 миланский "Интер" играл в Киеве с "Динамо" на стадионе имени Валерия Лобановского. С того матча бывший спортивный директор "Интера" Марко Бранка вспомнил показательный эпизод:

"Тогда командой руководил Жозе Моуринью. Я видел всего три-четыре момента, когда он был взбешен во время игры. И один из таких инцидентов произошел в Киеве. Это был перерыв матча, мы проигрывали "Динамо" 0:1 [мяч забил Шевченко] после первого тайма и были близки к прощанию с Лигой чемпионов. Жозе был настолько взбешен, что разбил тяжелый железный массажный стол в раздевалке. Если честно, я даже не понимаю, как он это сделал. Наверное, это помогло нам, ведь на 86-й минуте Милито сравнял счет, а Снайдер забил победный мяч на 89-й. Остальное – уже история".

В том сезоне итальянский гранд под руководством Моуринью выиграл Лигу чемпионов, а "Динамо" Валерия Газзаева заняло последнее место в группе с 5 очками.

Реклама

Недавно Моуринью вспомнил, когда плакал после матча единственный раз в карьере.

Смотрите, как нынешний "Интер" проиграл "Ювентусу" в чемпионате Италии в начале марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама