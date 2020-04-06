"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей жены

Николай Морозюк рассказал, что у его супруги все начиналось с жжения, а потом поднялась температура

Бывший капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, сейчас выступающий за турецкий "Ризеспор", рассказал о том, как у его жены протекала болезнь COVID-19. Ранее сама Ирина Морозюк призналась, что 3-4 дня ей было очень плохо.

"Моя супруга перенесла коронавирус. Это было где-то 2,5 недели назад. Она заметила у себя симптомы, которых никогда не было раньше. Ощутив небольшое жжение внутри, она сдала анализы. Ей сказали, что все чисто, будь спокойна, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" Николай Морозюк. – По приезду домой у нее началась температура. Ирина вызвала врача домой, а она ей сказала, что это может быть коронавирус. Была большая паника. Позже она выяснила, что посещала один салон, а спустя пару дней девушка, которая была в том же салоне, заболела и тяжело переносила болезнь. Но Ирина, слава Богу, перенесла это в обычной форме. Чуть позже она сдала тест и это подтвердилось"

Николай Морозюк и его жена Ирина / Фото: Instagram

"Мое восприятие коронавируса из того, что я слышу по телевизору, это будто вероятность летального исхода в 85-90 процентов. Но получив информацию от врача, непосредственно, когда моя жена заболела, я узнал, что есть зона риска людей: пожилые или те, у кого есть проблемы со здоровьем. Они переносят этот вирус сложно. А если у вас нет никаких проблем, вы можете перенести коронавирус вообще без осложнений, словно обычную простуду. Ирина перенесла его достаточно легко. Да, была температура, и болело горло, но все нормально", – добавил Николай Морозюк

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Ранее мы рассказывали, что киевское "Динамо" продлило карантин, акцентировав внимание игроков на запрете походов в лес. Футболисты столичной команды будут поддерживать форму дома до 24 апреля.

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