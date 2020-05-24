"Была заруба": Милевский рассказал о самочувствии после того, как его "сломали" в финале Кубка Беларуси

Первой мыслью нападающего брестского "Динамо" после травмы было, что все серьезно. Но потом полегчало

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал поражение своей команды в финале Кубка Беларуси против БАТЭ (0:1), также рассказав о последствиях травмы, полученной им в дополнительное время. Напомним, единственный мяч БАТЭ забило Бресту на 121-й минуте, за 20 секунд до финального свистка, когда получившего повреждение Милевского уже не было на поле.

"Если вы видели, то после завершения матча я разговаривал с Филипенко (защитником БАТЭ). Егор сказал, мол, дайте хоть нам порадоваться в кубковом финале. Ну, пусть порадуются хлопцы. Поздравляю БАТЭ. Была серьезная заруба сегодня, были травмы. Не считаю, что это правильно – играть чемпионат и кубок в режиме "через два дня на третий", "через три дня на четвертый". Можно было провести кубковую игру, а матч чемпионата отложить на более поздний срок. Тем более, что у нас ни сборная, ни клубы международные матчи пока не проводят"

На вопрос о том, что произошло в моменте с травмой, Артем Милевский ответил: "Копитович наступил на ногу. Поначалу думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре"

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Напомним, четыре дня назад "Динамо" Брест и БАТЭ встречались в рамках чемпионата Беларуси. В том поединке Милевский забил, но это не спасло его от поражения 1:3.

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Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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