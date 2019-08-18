Были проявления расизма: легионер "Динамо" рассказал, почему покинул Украину

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Че Че, перебравшийся прошлой зимой в "Сан-Паулу", рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в Украине. Напомним, Че Че в первой половине сезона 2018/19 сыграл в составе "Динамо" 16 матчей.
- Были эпизоды с проявлением расизма. Также хотелось играть во всех матчах, но этого не было. Иногда приходилось выступать за вторую команду. Для украинцев это обычное дело, но бразильцы к такому не привыкли, поэтому мне это не нравилось.
Но это был хороший опыт для меня. Я стал более зрелым, научился больше ценить свою семью, проводить время дома с сыном и женой.
- А какие были эпизоды с проявлением расизма?
- Было несколько эпизодов во время матча. С болельщиками "Динамо" таких проблем не было, это были фаны соперников, которые иногда называли меня "черным". Но мы знали, что такое может произойти, поэтому такая ситуация не сильно на меня влияла.
Мы знали, что переезжаем в место в совершенно другой культурой, где темнокожие, к сожалению, в меньшинстве. Но я отлично знаю, какой у меня цвет кожи, поэтому не испытывал никаких проблем.
За полгода в Украине Че Че отметился лишь одним результативным действием. Он сделал результативную передачу в матче Лиги Европы против "Ренна".
Напомним, что несколько дней назад вместо Александра Хацкевича назначили главным тренером "Динамо" Алексея Михайличенко.
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