Были проявления расизма: легионер "Динамо" рассказал, почему покинул Украину

Бразильский легионер не захотел играть в дубле, а также рассказал о нескольких эпизодах с проявлением расизма

Че Че возвращается в Бразилию / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Че Че, перебравшийся прошлой зимой в "Сан-Паулу", рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в Украине. Напомним, Че Че в первой половине сезона 2018/19 сыграл в составе "Динамо" 16 матчей.

- Были эпизоды с проявлением расизма. Также хотелось играть во всех матчах, но этого не было. Иногда приходилось выступать за вторую команду. Для украинцев это обычное дело, но бразильцы к такому не привыкли, поэтому мне это не нравилось.

Но это был хороший опыт для меня. Я стал более зрелым, научился больше ценить свою семью, проводить время дома с сыном и женой.

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- А какие были эпизоды с проявлением расизма?

- Было несколько эпизодов во время матча. С болельщиками "Динамо" таких проблем не было, это были фаны соперников, которые иногда называли меня "черным". Но мы знали, что такое может произойти, поэтому такая ситуация не сильно на меня влияла.

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Мы знали, что переезжаем в место в совершенно другой культурой, где темнокожие, к сожалению, в меньшинстве. Но я отлично знаю, какой у меня цвет кожи, поэтому не испытывал никаких проблем.

За полгода в Украине Че Че отметился лишь одним результативным действием. Он сделал результативную передачу в матче Лиги Европы против "Ренна".

Напомним, что несколько дней назад вместо Александра Хацкевича назначили главным тренером "Динамо" Алексея Михайличенко.

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