"Было очень хреново": жена бывшего капитана "Динамо" Ирина Морозюк переболела коронавирусом

"Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала, кроме няни и ребенка", - говорит супруга Николая Морозюка

Жена экс-капитана киевского "Динамо", а ныне защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка Ирина сообщила, что переболела коронавирусом. Самая откровенная девушка украинского футбола рада, что это случилось именно сейчас.

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"Две недели назад я заболела каким-то вирусом, типа ОРВИ. Доктор тогда сказала, что 50/50 – возможно, коронавирус, возможно – нет. Я переболела 3-4 дня, основные симптомы ушли, а осталась только потеря обоняния – я не чувствовала вкуса и запаха, – рассказала Ирина Морозюк в прямом эфире в своем Instagram. – У меня начало першить за грудиной и хотелось покашливать. Потом поднялась температура: не выше 37,5, но было очень хреново. Это продолжалось 3 дня, а на 4-й температура ушла и мне стало легче. Последние 2 дня я уже более или менее чувствую, что кушаю. Я сдала анализ на антитела коронавируса, он у меня положительный"

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

"Врач посмотрела меня и сказала, что все хорошо, но надо сдать тест на антитела. Он показал положительный результат. Она мне звонит и говорит, что у меня положительный результат. Получается, 2 недели назад я переболела коронавирусом без усложнений. Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей. Я серьезно к этому отнеслась и ни с кем не контактировала. Только с ребенком и няней, но они хорошо себя чувствуют"

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

"Кто говорит, что я вру – вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", – добавила Ирина Морозюк

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Ранее мы рассказывали, что на карантине Ирина Морозюк записала чумовое видео с туалетной бумагой. Девушка представила свою версию челленджа "Оставайтесь дома", только она решила не набивать рулон туалетной бумаги, а попытаться надеть на деревянный держатель. После нескольких неудачных попыток Ирина психанула, отфутболила бумагу и… сама прыгнула на штырь.

Смотрите, как Ирина Морозюк упражняется с мячом

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram

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