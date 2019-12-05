Быстрее Фергюсона, но не Моуринью: Клопп одержал 100 побед в чемпионате Англии

Лидерство удерживает Моуринью, но на пятки ему наступает Гвардиола

Юрген Клопп / Фото: Reuters

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"Ливерпуль" переиграл "Эвертон" в 15-м туре чемпионата Англии (5:2). Как сообщает Opta, для главного тренера "красных" Юргена Клоппа это 100-я победа в АПЛ. Для достижения юбилейной отметке ему потребовалось 159 матчей. Быстрее немецкого специалиста такого результата добивался только Жозе Моуринью, которому понадобилось для этого 142 встречи.

Зато немецкий тренер обошел таких гениев тренерского цеха как Алекс Фергюсон (162) и Арсен Венгер (179). Замыкает первую пятерку Рафаэль Бенитес (181).

Отметим, что нынешнему наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле осталось одержать три победы, чтобы достигнуть отметки в 100 викторий в Премьер-лиге. На данный момент он провел во главе "горожан" 129 матчей в чемпионате и близок, чтобы побить абсолютный рекорд Моуринью.

Также мы писали ранее, что благодаря этой победе "Ливерпуль" обновил клубный рекорд. Команда Юргена Клоппа не проигрывает в Премьер-лиге на протяжении 32 поединков. Серия началась еще в прошлом сезоне. На данный момент на счету "красных" 27 побед и пять ничьих. В последний раз они проигрывали еще в январе 2019 года "МанСити" (1:2).

Напомним, что накануне вратарь "Ливерпуля" Алисон Беккер был признан лучшим в 2019 году. Бразильскому стражу ворот вручили награду имени Льва Яшина. А вот его одноклубник Вирджил ван Дейк проиграл борьбу за "Золотой мяч" лидеру "Барселоны" Лионелю Месси.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Лиге чемпионов:

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