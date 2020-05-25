Быстрее верните Месси на поле: футболист из Фарер забил четыре гола за 14 минут

Футболист скромного клуба "ХБ Торсхавн" Адриан Юстинуссен забил четыре гола за 14 минут и помог своей команде разгромить "АБ Аргир" со счетом 5:0 в матче чемпионата Фарерских островов. Юстинуссен отличился на 8-й, 12-й, 17-й и 21-й минутах матча, а затем отдал результативный пас во время пятого гола.

При этом его команда с 16-й минуты играла в меньшинстве, но это не помешало разгромить соперника. Отметим, что после трех туров "ХБ Торсхавн" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Фарер, а "АБ Аргир" идет на третьем месте с конца. Всего в чемпионате участвуют 10 команд.

Покер Адриана Юстинуссена:

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Сам же Юстинуссен повторил рекорд нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, который оформил покер за 14 минут в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды" в ноябре прошлого года.

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Поляку также принадлежит абсолютный рекорд по скорости оформления покера в футболе. В сентябре 2015 года Левандовски забил "Вольфсбургу" четыре гола за шесть минут! А спустя три минуты он оформил свой пятый гол в матче. После того матча Левандовски был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Смотрите, как Левандовски оформил покер в ворота "Црвены Звезды":

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