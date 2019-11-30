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Быстро подал мяч – пообедал с Моуринью и Кейном: болбоя отблагодарили за помощь в Лиге чемпионов

30 ноября, 22:50

Каллум Хайнс, который помог организовать второй гол в ворота "Олимпиакоса", пожал руки футболистам "шпор"

Болбой в гостях у "Тоттенхэма"

Болбой в гостях у "Тоттенхэма" / Фото: Tottenham Hotspur FC

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Английский "Тоттенхэм", который недавно возглавил португалец Жозе Моуринью, пригласил на обед с командой болбоя Каллума Хайнса. Мальчик стал одним из героев матча Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:2), который состоялся 26 ноября. На 50-й минуте встречи он очень быстро подал мяч Сержу Орье для ввода из аута, позволив лондонской команде организовать стремительную атаку и забить свой второй гол.

Невероятно счастливый болбой поздоровался за руку с футболистами команды, в частности Гарри Кейном, Тоби Алдервейрельдом и Сон Хью Мином, а также тренером "шпор" Жозе Моуринью, а затем сел за накрытый для обеда стол. Ранее мы писали, что "Особенный" был в экстазе от мальчишки, который помог "Тоттенхэму" в Лиге чемпионов.

"Мне нравятся умные болбои, каким был я сам. Этот парень был великолепен. Он читает и понимает игру и сделал важную голевую передачу. Это важный момент для него, он его никогда не забудет", – рассказал Моуринью.

Каллум заглянул к "Тоттенхэму" перед матчем 14-го тура английской Премьер-лиги против "Борнмута", который лондонская команда переиграла со счетом 3:2. Хотя по ходу встречи "шпоры" вели 3:0 после дубля Алли и точного удара Сиссоко.

Ранее мы сообщали, что Моуринью стал первым, кто сыграл в Лиге чемпионов во главе трех английских клубов.Португальский тренер работал с "Челси" и "Манчестер Юнайтед", а теперь – с "Тоттенхэмом".

Смотрите обзор матча "Тоттенхэм Хотспур" – "Олимпиакос" – 4:2

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Лига чемпионов Жозе Моуринью Тоттенхэм Олимпиакос Гарри Кейн болбой

Источники: Сегодня|Спорт , Tottenham Hotspur FC

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