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Быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналиста сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире

10 июня, 22:56

Игрок "МанСити" признался, что связывает его с Владой

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих отношениях с журналисткой Владой Седан (Щегловой), которую поцеловал в прямом эфире сразу после пятничного матча сборных Украины и Сербии, завершившегося победой нашей сборной со счетом 5:0. "На протяжении этих двух дней ребята из совершенно разных стран присылают мне фото, видео. Пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что у меня действительно отношения с Владой, – заявил футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко. – А то, что поцеловал ее в прямом эфире, это потому, что не видел ее две недели и не удержался. В "Манчестер Сити" Ляпорт сразу сбросил это видео в группу. Но некоторые ребята и так знали".

Что касается самой журналистки каналов "Футбол 1/2" Влады Седан, то она сказала следующее: "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом,  должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада.

Как сообщалось ранее, Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. Партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.

Также мы рассказывали, кто такая новая любовь Зинченко: кого поцеловал футболист сборной Украины. Влада обрела популярность во время Евро-2016, когда девушка поддерживала сборную Украины во Франции. Фото девушки с национальным флагом облетели весь мир.

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Тег Сборная Украины, Александр Зинченко

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Источники:

Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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