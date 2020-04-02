Бывшая девушка Неймара с пышными формами заставила фанатов залипнуть в экран телефона на целый день

Модель Playboy и бывшая девушка футболиста "ПСЖ" Неймара Сорайя Вучелич решила поддержать форму во время карантина, но сделала она это своеобразным способом. Сорайя записала видео, на котором занимается на беговой дорожке, но камера направлена лишь на ее грудь. Подписчики такой ход оценили и заявили, что смотрели на такое хоть целый день.

Сорайя Вучелич

Сорайя, уроженка Хорватии, начала свою карьеру в 19 лет. В 2011 году она завоевала звание девушки года сербской версии издания Playboy. Девушка известна не только провокационными фото, но и скандалами. Ранее она планировала возглавить собственную политическую партию и встречалась с бразильским футболистом Неймаром. На своей странице в Instagram Вучелич хвастается прелестями, которые едва скрывает откровенная одежда.

Чемпион Франции еще не решил, когда тренировки возобновятся в полном объеме. Но "чемпионат должен закончиться любой ценой. Хоть в августе".

Смотрите, как "Пари Сен-Жермен" выбил в 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссию" Дортмунд

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться