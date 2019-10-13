Бывшая команда Хацкевича пала перед Куманом: видео голов в матче Беларусь – Голландия

Одолев на выезде белорусов, голландская сборная практически решила с выходом на Евро-2020

Сборная Голландии одной ногой на Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборная Голландии практически обеспечила себе выход на Евро-2020, обыграв в гостях бывшую команду Александра Хацкевича – сборную Беларуси – со счетом 2:1.

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Победу Голландии принес дубль победителя Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" – несостоявшегося гимнаста Джорджиньо Вейналдума, который забил уже 15 мячей за сборную своей страны и по этому показателю обошел легендарных Рональда Кумана (кстати, нынешнего коуча национальной команды) и Пьера ван Хойдонка. Правда, до лучшего снайпера в истории голландской сборной – ван Перси с его 50 голами – Вейналдуму еще как до Луны.

Обзор матча Беларусь – Голландия (1:2)

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Беларусь – Голландия – 1:2

Голы: Драгун, 54 – Вейналдум, 32, 41

Беларусь: Гутор – Веретило, Мартынович, Наумов, Поляков – Яблонски – Ковалев (Скавыш, 60), Драгун, Стасевич, Бакхар (Эбонг, 70) – Лаптев (Шевченко, 83)

Голландия: Силлессен – Вельтман, Ван Дейк, Де Лигт, Блинд – Ван де Беек (Де Роон, 67), Вейналдум, Ф. Де Йонг – Бергвейн (Бабел, 89), Мален, Промес (Л. Де Йонг, 66)

Предупреждения: Бакхар, Стасевич, Мартынович, Яблонски, Наумов

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Как мы писали ранее, воспитанник "Динамо", ставший вратарем сборной Казахстана, пропустил два гола от Бельгии. Дмитрий Непогодов не смог помешать "красным дьяволам" продлить свою победную серию в отборе Евро-2020.

Также сообщалось, что Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности. В том виде, в котором Криштиану тренировался на "Олимпийском", сыграть против Украины ему точно не позволят.

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