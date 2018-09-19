Бывшая команда Ярмоленко стартовала в Лиге чемпионов с победы

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" минимально обыграла бельгийский "Брюгге", за который сыграл экс-футболист "Зари" Бонавентуре. Победный гол в матче забил 20-летний американский атакующий полузащитник Кристиан Пулишич. Именно на него сделал ставку новый тренерский штаб команды, когда решил продать украинца Андрея Ярмоленко.

"Брюгге" – "Боруссия" Д – 0:1

Гол: Пулишич (85)

"Брюгге": Летица, Митрович, Денсвил, Пулен, Влитинк (Колс, 56), Вормер, Ванакен, Ритс, Данджума (Бонавентуре, 76), Уэсли, Воссен (Опенда, 82).

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Шмельцер, Пишчек, Диалло, Гетце (Кагава, 62), Санчо (Пулишич, 69), Вольф, Вайгль (Дауд, 84), Ройс, Витцель.

Предупреждения: Вайгль (19), Кагава (90).

Напомним, что донецкий "Шахтер" стартует в Лиге чемпионов в среду, 19 сентября, матчем с "Хоффенхаймом". За сутки до встречи "Шахтер" провел открытую тренировку.

Сегодня вечером "горняки" прилетели в Харьков, наставник команды взял с собой 22 игрока, в том числе нападающего Оларенважу Кайоде.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник "Шахтера" Паулу Фонсека: "Нам предстоит сыграть с очень опасной командой, которая умеет атаковать". Главный тренер "горняков" отметил, что травмированного Веллингтона Нема заменит Сергей Болбат. Это будет его дебют в Лиге чемпионов.