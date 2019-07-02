Бывшая подруга Зинченко показала, какая она опасная и сексуальная

Теннисистка Ольга Янчук в невероятно соблазнительном платье релаксирует на берегу Днепра

Ольга Янчук и Александр Зинченко. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Ольга Янчук, которую раньше часто можно было увидеть в компании Александра Зинченко, показала, чем занимается в то время, как самый дорогой украинский футболист развлекается со своей новой девушкой - журналисткой Владой Седан – в Калифорнии. 24-летняя теннисистка Ольга Янчук, заработавшая за свою карьеру 139 тысяч долларов призовых, отправилась порелаксировать в один из киевских ресторанов на Днепре в невероятно соблазнительном платье.

Подписчики блондинки не оставили ее новый образ без внимания. Вот некоторые из комментариев:

Вааааах, какая!

Крошка

Слишком шикарная!

Нереальная!

Сексуальна и опасна!

А накануне Ольга Янчук принимала солнечные ванны в загородном комплексе с бассейном под Киевом:

Напомним, сам Александр Зинченко, которого ранее многие поклонники спорта считали парнем теннисистки Ольги Янчук, в эти дни отрывается на полную катушку в США перед началом английского футбольного сезона. Накануне Зинченко похвастался достижением. Напомним, до этого в Сети трижды оказывались кадры с поцелуями, которыми Александр осыпал свою девушку Владу Седан. То в щечку, то в шею. "Когда же ты, наконец, в губы попадешь!" – травили его подписчики в Instagram. И вот – это свершилось! На пляже в Малибу Зинченко поцеловал журналистку прямо в губы! Причем у поцелуя была очень игривая прелюдия.

Александр Зинченко и Влада Седан на пляже Малибу. Instagram игрока

Как мы писали ранее, Александр Зинченко сменил номер в "МанСити". Теперь вместо № 35 на его спине будет №11. Кстати, футболки с новым номером Александра уже появились в официальном магазине "МанСити", стоимость от 105 долларов.

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