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Бывшая жена Артема Кравца показала лучшее свое фото в Instagram

12 августа, 12:38

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка после развода с футболистом продолжает активную жизнь в соцсетях

Бывшая жена экс-игрока киевского "Динамо" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась пикантным снимком. По мнению самой девушки, это лучшее ее фото в социальной сети. На фото Анна позирует в черном белье с фотоаппаратом в руке на фоне большого зеркала, в котором отражается идеальная фигура девушки.

"Мне кажется, это лучшее мое фото в Instagram. Вы как считаете?", – спросила у своих фолловеров Кравец.

INSTAGRAM

Ответы подписчиков не заставили себя ждать:

  • Одно из лучших
  • Балдеж
  • Не знаю, как лучшее, но однозначно классное
  • воууу, палехчее
  • Вы всегда красотка

Как мы писали ранее, Артем Кравец после разводы покинул соцсети. "Они стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок бывший нападающий киевского "Динамо", выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор".

А вот Анна продолжает регулярно выкладывать новые фото в Instagram. Недавно экс-жена бывшего форварда "Динамо" сняла с себя почти все. Красотка Анна Кравец продолжает хвастаться своей сногсшибательной фигурой в соцсетях.

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девушка Анна Кравец WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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