Бывшая жена Артема Кравца показала лучшее свое фото в Instagram

Девушка после развода с футболистом продолжает активную жизнь в соцсетях

Бывшая жена экс-игрока киевского "Динамо" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась пикантным снимком. По мнению самой девушки, это лучшее ее фото в социальной сети. На фото Анна позирует в черном белье с фотоаппаратом в руке на фоне большого зеркала, в котором отражается идеальная фигура девушки.

"Мне кажется, это лучшее мое фото в Instagram. Вы как считаете?", – спросила у своих фолловеров Кравец.

INSTAGRAM

Ответы подписчиков не заставили себя ждать:

Одно из лучших

Балдеж

Не знаю, как лучшее, но однозначно классное

воууу, палехчее

Вы всегда красотка

Как мы писали ранее, Артем Кравец после разводы покинул соцсети. "Они стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок бывший нападающий киевского "Динамо", выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор".

А вот Анна продолжает регулярно выкладывать новые фото в Instagram. Недавно экс-жена бывшего форварда "Динамо" сняла с себя почти все. Красотка Анна Кравец продолжает хвастаться своей сногсшибательной фигурой в соцсетях.

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