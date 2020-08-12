Бывшая жена Артема Кравца показала лучшее свое фото в Instagram

Бывшая жена экс-игрока киевского "Динамо" Артема Кравца Анна на своей странице в Instagram поделилась пикантным снимком. По мнению самой девушки, это лучшее ее фото в социальной сети. На фото Анна позирует в черном белье с фотоаппаратом в руке на фоне большого зеркала, в котором отражается идеальная фигура девушки.
"Мне кажется, это лучшее мое фото в Instagram. Вы как считаете?", – спросила у своих фолловеров Кравец.
Ответы подписчиков не заставили себя ждать:
- Одно из лучших
- Балдеж
- Не знаю, как лучшее, но однозначно классное
- воууу, палехчее
- Вы всегда красотка
Как мы писали ранее, Артем Кравец после разводы покинул соцсети. "Они стали слишком много значить в реальной жизни. Мне немного надоела эта мнимая жизнь. Поэтому я вас покидаю на неопределенный срок", – объяснил свой поступок бывший нападающий киевского "Динамо", выступающий сейчас за турецкий "Кайсериспор".
А вот Анна продолжает регулярно выкладывать новые фото в Instagram. Недавно экс-жена бывшего форварда "Динамо" сняла с себя почти все. Красотка Анна Кравец продолжает хвастаться своей сногсшибательной фигурой в соцсетях.
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