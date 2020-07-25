Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывшая звезда "Манчестер Сити" и "Барселоны" тренируется с клубом четвертого дивизиона Англии

25 июля, 11:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

37-летний ивуариец Яя Туре занимается с "Лейтоном" для поддержания формы

Желание играть в футбол подталкивает бывших звезд к "нисхождению" на более приземленный уровень. Ныне 37-летний полузащитник Яя Туре, который в свое время был одним из основных и в испанской "Барселоне", и в английском "Манчестер Сити", не стесняется показаться в лагере гораздо более скромного клуба. Кстати, в прошлом году Яя Туре провел мастер-класс в Киеве по приглашению "Динамо". Напомним, в Украине он играл за донецкий "Металлург".

Реклама

Сейчас Туре занимается вместе с парнями из "Лейтон Ориент" – клуба четвертого английского дивизиона. Причем там команда находится во второй половине таблицы. Оказывается, Яя просто поддерживает форму в этом клубе, за что и поблагодарил "Лейтон" на своей страничке в Twitter.

О своих ближайших планах бывший игрок сборной Кот-д'Ивуара, за которую провел 102 матча, ничего конкретного не сообщил. Лишь написал, что "готовится к следующему вызову". После ухода из "МанСити" в 2018 году он выступал за греческий "Олимпиакос" и китайский "Циндао".

Читайте также: Лучший футболист Африки обвинил Украину в расизме.

Смотрите, как Яя Туре забивал за "Манчестер Сити" три года назад

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Барселона поддержка чемпионат Англии Манчестер Сити Яя Туре

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лиги
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лигиФутбол
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии А
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии АФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять