Бывшая звезда "Манчестер Сити" и "Барселоны" тренируется с клубом четвертого дивизиона Англии

Желание играть в футбол подталкивает бывших звезд к "нисхождению" на более приземленный уровень. Ныне 37-летний полузащитник Яя Туре, который в свое время был одним из основных и в испанской "Барселоне", и в английском "Манчестер Сити", не стесняется показаться в лагере гораздо более скромного клуба. Кстати, в прошлом году Яя Туре провел мастер-класс в Киеве по приглашению "Динамо". Напомним, в Украине он играл за донецкий "Металлург".

Реклама

Сейчас Туре занимается вместе с парнями из "Лейтон Ориент" – клуба четвертого английского дивизиона. Причем там команда находится во второй половине таблицы. Оказывается, Яя просто поддерживает форму в этом клубе, за что и поблагодарил "Лейтон" на своей страничке в Twitter.

О своих ближайших планах бывший игрок сборной Кот-д'Ивуара, за которую провел 102 матча, ничего конкретного не сообщил. Лишь написал, что "готовится к следующему вызову". После ухода из "МанСити" в 2018 году он выступал за греческий "Олимпиакос" и китайский "Циндао".

Читайте также: Лучший футболист Африки обвинил Украину в расизме.

Смотрите, как Яя Туре забивал за "Манчестер Сити" три года назад

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама