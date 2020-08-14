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Бывшая звезда "Шахтера" подписала контракт с лондонским "Арсеналом" и взяла вратарский номер

14 августа, 15:21

Елена Павлова Елена Павлова

Договор бразильского полузащитника рассчитан на три года

Официальный сайт лондонского "Арсенала" сообщил о подписании бразильского полузащитника Виллиана, который в конце прошлой недели ушел из "Челси" и трогательно попрощался с болельщиками. Контракт футболиста с английским клубом рассчитан на ближайшие три года.

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Отметим, что в "Арсенал" бразилец перешел на правах свободного агент и будет выступать на "Эмирейтс" под 12-м номером, который обычно отдают вратарям. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако ранее журналисты ESPN назвали зарплату Виллиана в новом клубе. Это 100 тысяч фунтов в неделю – порядка 111 тысяч евро. А суммарно за три года на новом месте вингер заработает свыше 17 миллионов евро.

Напомним, что бывший футболист "Шахтера" выступал за "Челси" с 2013 года. В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 47 матчах за "синих" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. В составе "Челси" полузащитник успел дважды выиграть чемпионат Англии, по одному разу – Кубок страны и Лигу Европы. В столице Англии ему нравится, а перейдя из одного лондонского клуба в другой, Виллиану даже не придется менять дом.

Смотрите, как Виллиан забивал за "Челси"

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