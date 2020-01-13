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Бывшая звезда турецкого футбола работает таксистом в Вашигтоне: "Эрдоган забрал у меня все"

13 января, 17:32

На родине Хакан Шукюр считается участником государственного переворота

Хакан Шукюр с семьей

Хакан Шукюр с семьей / Фото: Facebook

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Бывший нападающий "Галатасарая" и сборной Турции Хакан Шукюр дошел до того, что вынужден работать в Соединенных Штатах водителем в сервисе такси Uber.

Шукюр был очень популярен в 90-е годы и первое десятилетие 2000-х, играл не только в Турции, но и в Италии и Англии, забивал за сборную, будучи одним из лучших ее бомбардиров. Футболист был настолько известен в своей стране, что его свадьбу транслировало телевидение в прямом эфире. Но его жизнь резко изменилась после завершения спортивной карьеры и начала политической. В 2011 году Хакан Шукюр стал депутатом парламента Турции.

В 2016 Шукюр был участником несостоявшегося государственного переворота, а позже его обвинили в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана в Twitter. Турция выдала ордер на арест легенды турецкого футбола. В результате, Шукюр вынужден был бежать из страны. Сначала экс-футболист поселился в Сан-Франциско, где открыл кафе, а теперь переехал в Вашингтон и устроился работать в Uber.

"Я сейчас начинаю работать. У меня ничего не осталось нигде в мире. Эрдоган забрал у меня все – мое право на свободу, право самовыражения, право на труд", – цитирует Шукюра Mundo Deportivo.

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Вашингтон таксист Галатасарай сборная Турции Хакан Шукюр

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