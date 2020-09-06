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Бывшего футболиста английской Премьер-лиги расстреляли из машины

6 сентября, 14:14

Елена Павлова Елена Павлова

Покушение произошло в неблагополучном районе Кенсингтона на Ямайке

Бывший нападающий ряда английских клубов и сборной Ямайки Джермейн Джонсон был доставлен в больницу у себя на родине с огнестрельным ранением. Об этом сообщает Jamaica Observer. Отмечается, что нападение произошло после того, как в стране закончилось голосование в рамках парламентских выборов. Ранее во Франции застрелили брата звездного футболиста "Тоттенхэма".

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Джонсон вместе с двумя друзьями находился на улице в Центральном Кенсингтоне, когда к ним подъехала машина и из нее открыли огонь. Отмечается, что покушение произошло в неблагополучном районе города, который имеет дурную славу. 40-летний футболист получил ранение в живот. Его друзья также пострадали. Все трое находятся больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Форвард известен по выступлениям за английские клубы "Болтон", "Брэдфорд", "Олдхэм Атлетик" и "Шеффилд Уэнсдей". На его счету 73 матча за сборную Ямайки. Джонсон заканчивает карьеру в ямайском клубе "Тиволи Гарденс" в своем родном городе Кингстоне.

Джермейн Джонсон
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Джермейн Джонсон / Фото: Reuters

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Ранее в Афинах неизвестный стрелял в бывшего футболиста "Ювентуса".

Смотрите, как во время футбольного матча умер футболист

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