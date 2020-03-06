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Бывшего футболиста "Ворсклы" посадили на четыре года за смертельное ДТП с экс-игроком сборной

6 марта, 11:10

Вадим Авдасев

Руслан Левига не признал себя виновным в аварии, в которой погиб Сергей Закарлюка

В Полтавской области завершились судебные заседания по делу бывшего футболиста "Ворсклы" Руслана Левиги. Игрока обвиняли в непреднамеренном убийстве. Как мы писали, Сергей Закарлюка погиб в аварии в 2014 году – бывший полузащитник сборной Украины ехал в машине, в которой за рулем находился Левига.

37-летнему экс-спортсмену дали четыре года тюрьмы. Суд признал его виновным в ДТП, в котором погиб Закарлюка. Руслана взяли под стражу в зале суда и обязали выплатить по 200 тысяч гривен родителям погибшего. Он может оспорить решение в течение 30 дней. В последние годы Левига играл в аматорских коллективах, а в 2018 году засветился в командах так называемой ДНР.

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ДТП произошло 5 октября 2014 года. Левига был водителем легкового автомобиля, Закарлюка – на пассажирском сидении. Mercedes с футболистами врезалась в военный грузовик, который стоял на трассе с включенным аварийным сигналом. По версии следствия, смертельное ДТП случилось по вине Левиги. Сам он свою вину не признал, заявив, что двигался со скоростью 80-90 км/час.

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По его версии, причиной аварии стало то, что едущая перед ними машина резко сместилась влево, не показав поворот, из-за чего он не успел среагировать на неподвижный грузовик. Экс-форвард добровольно компенсировал 400 тысяч гривен вдове Закарлюки, а с его родителями не смог договориться. Просил амнистию и освобождение от наказания, поскольку у него несовершеннолетний ребенок. Пассажиры военного грузовика дали свидетельские показания, что Левига вел себя агрессивно и, возможно, был пьян. Медицинское освидетельствование показало легкую степень опьянения. Автотехническая экспертиза подтвердила, что у легковика было достаточно времени, чтобы затормозить или другим способом избежать столкновения.

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ДТП смерть футбол Ворскла Полтава Сергей Закарлюка Нефтяник Ахтырка

Источник: ua.tribuna.com

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