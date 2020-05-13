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Бывшего гендира "Зари" Рафаилова сватают в киевское "Динамо" на место человека-легенды

13 мая, 15:27

Олег Люлька

Бывшего директора луганчан хочет видеть в руководстве столичного клуба принадлежащий "Динамо" футболист Тымчик

Игрок "Динамо" Александр Тымчик, выступающий на правах аренды в "Заре", считает, что бывший генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов достоин стать спортивным директором киевлян. Ранее назвали причину ухода Рафаилова из "Зари".

"Я до последнего не верил, что Рафаилов уйдет из "Зари", – заявил Александр Тымчик. – Человек работал в клубе больше десяти лет. Когда начались слухи о его уходе, мне не верилось. Когда это случилось, я был в шоке. Это не нам решать, наверное, у них были какие-то неполадки с президентом"

Сергей Рафаилов

Сергей Рафаилов / Фото: XSport

На вопрос, может ли Рафаилов быть полезен киевскому "Динамо" в роли спортивного директора, Александр Тымчик ответил: "Я не знаю, но по тому, что Рафаилов делал в "Заре", он этого достоин. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о "Заре" не скажет. Он до последнего отстаивал свое мнение, что "Заря" может, что "Заря" должна играть, "Заря" в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин этого"

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Отметим, что на данный момент спортивным директором "Динамо", согласно официальному сайту киевлян, является Владимир Бессонов – знаменитый в прошлом футболист, который с "Динамо" выиграл Кубок кубков-1986.

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На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" идет на втором месте, опережая киевское "Динамо".

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
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9
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Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
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ВорсклаВорсклаВор
23
6
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Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
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Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
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КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
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14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Владимир Бессонов Сергей Рафаилов Александр Тымчик

Источник: Football.ua

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