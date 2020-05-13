Бывшего гендира "Зари" Рафаилова сватают в киевское "Динамо" на место человека-легенды

Игрок "Динамо" Александр Тымчик, выступающий на правах аренды в "Заре", считает, что бывший генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов достоин стать спортивным директором киевлян. Ранее назвали причину ухода Рафаилова из "Зари".

"Я до последнего не верил, что Рафаилов уйдет из "Зари", – заявил Александр Тымчик. – Человек работал в клубе больше десяти лет. Когда начались слухи о его уходе, мне не верилось. Когда это случилось, я был в шоке. Это не нам решать, наверное, у них были какие-то неполадки с президентом"

Сергей Рафаилов / Фото: XSport

На вопрос, может ли Рафаилов быть полезен киевскому "Динамо" в роли спортивного директора, Александр Тымчик ответил: "Я не знаю, но по тому, что Рафаилов делал в "Заре", он этого достоин. Сергей Васильевич никогда не даст клуб в обиду. Что бы ни случилось в клубе, как бы мы не играли, он никогда ничего плохого о "Заре" не скажет. Он до последнего отстаивал свое мнение, что "Заря" может, что "Заря" должна играть, "Заря" в порядке, одним словом. Я думаю, Рафаилов достоин этого"

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Отметим, что на данный момент спортивным директором "Динамо", согласно официальному сайту киевлян, является Владимир Бессонов – знаменитый в прошлом футболист, который с "Динамо" выиграл Кубок кубков-1986.

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На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины "Заря" идет на втором месте, опережая киевское "Динамо".

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