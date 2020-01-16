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Бывшего игрока "Карпат" пожизненно отстранили от футбола: названа причина

16 января, 23:30

Алексей Сучков защищал цвета львовского клуба с 2002 по 2007 год

/ Фото: AFP

Бывший полузащитник львовских "Карпат" Алексей Сучков пожизненно отстранен от футбола за участие в договорных матчах в сезонах 2017 и 2018 годов, когда он защищал цвета "Нафтана". Об этом сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.

Кроме него наказания получили еще 15 игроков, но только Сучков и Валерий Белявский отстранены от футбола пожизненно.

Сучков выступал за "Карпаты" с 2004 по 200 год с паузой, когда пробовал свои силы в российском "Шиннике". Также в Украине он провел один сезон в "Харькове".

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Ранее мы писали, что за договорные матчи задержан экс-игрок "Реала": ставки делались в Украине. Полиция считает Рауля Браво главарем криминальной группировки.

Ранее мы писали, что футбольным судьям в Украине дали десять лет: новые наказания за "договорняки". Арбитры Арановский и Молотокас просили смягчения санкций, а им их удвоили. Это рекордно жесткое наказание за подобную деятельность в украинском футболе.

Вратарь Мартыщук рассказал, как "Карпаты" за 110 тысяч долларов сдавали матч "Металлисту"

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Карпаты Львов договорной матч чемпионат Беларуси

Источник: Сегодня|Спорт

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