Бывшего игрока "Карпат" пожизненно отстранили от футбола: названа причина

Алексей Сучков защищал цвета львовского клуба с 2002 по 2007 год

/ Фото: AFP

Бывший полузащитник львовских "Карпат" Алексей Сучков пожизненно отстранен от футбола за участие в договорных матчах в сезонах 2017 и 2018 годов, когда он защищал цвета "Нафтана". Об этом сообщает официальный сайт Белорусской федерации футбола.

Кроме него наказания получили еще 15 игроков, но только Сучков и Валерий Белявский отстранены от футбола пожизненно.

Сучков выступал за "Карпаты" с 2004 по 200 год с паузой, когда пробовал свои силы в российском "Шиннике". Также в Украине он провел один сезон в "Харькове".

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