Бывшего тренера киевского "Динамо" выгоняют из "Локомотива": Семина сменит "жертва" Реброва

Палычу не простили провала в Лиге чемпионов. Вместо него рулить "Локомотивом" будет серб Николич

Одного из самых успешных тренеров киевского "Динамо" времен независимости россиянина Юрия Семина, который приводил киевлян к чемпионству Украины и полуфиналу Кубка УЕФА, выгоняют из московского "Локомотива". Летом на посту наставника "железнодорожников" 72-летнего Палыча сменит 40-летний серб Марко Николич.

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Как сообщают сербские СМИ, Марко Николич уже подписал с московским клубом контракт на два года с опцией продления. Ожидается, что балканец станет главным тренером "Локомотива" с 1 июля. Если сезон российской Премьер-лиги, приостановленный после 22 туров из-за пандемии коронавируса, решат доиграть, то в это же время может состояться и дебют Николича у руля "Локо".

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Марко Николич / Фото: Getty Images

Последним местом работы Николича был венгерский "Фехервар", из которого он ушел в ноябре прошлого года, так как при нем команда проигрывала чемпионскую конкуренцию "Ференцварошу" Сергея Реброва. Правда, немногим ранее, в сезоне-2017/18, серб привел "Фехервар" к чемпионству, а в следующем сезоне завоевал Кубок Венгрии. В сезоне-2016/17 Марко тренировал "Партизан", который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Сербии.

Реклама Юрий Семин "Локомотив" / Фото: Reuters

"Я никакой информации дать не могу, – уже отреагировал на свою грядущую отставку Юрий Семин. – Тут надо спрашивать у руководителей клуба, которые могут взять и поменять. Обсуждал ли я что-нибудь с руководством? Все спрашивайте у них"

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Отметим, что после 22 туров текущей российской Премьер-лиги "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков. При этом в Лиге чемпионов команда Юрия Семина заняла четвертое место в группе с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером", еще в декабре вылетев из еврокубков.

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