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Бывшему по носу: "Челси" обыгрывает "Тоттенхэм" и не пускает Моуринью в Лигу чемпионов

22 февраля, 16:27

В лондонском дерби в чемпионате Англии забивали только футболисты "Челси" - и в чужие, и в свои ворота

Первый же матч 27-го тура английской Премьер-лиги подарил зрителям впечатляющее зрелище. Португальский тренер Жозе Моуринью с "Тоттенхэмом" гостил на стадионе своей дважды бывшей команды – "Челси". Наш сайт вел онлайн "Челси" – "Тоттенхэм" - лондонского дерби на "Стэмфорд Бридж".

На старте "синие" выглядели предпочтительнее, что вылилось в гол Оливье Жиру на 17-й минуте. Форвард огорчил партнера по сборной Франции Уго Льориса. А в начале второго тайма Маркос Алонсо забил, как оказалось, победный мяч – точным ударом в угол – 2:0. В одном из эпизодов грубой игры судьи прибегли к системе VAR, но так и не показали ожидаемой красной карточки аргентинскому игроку "Шпор" Ло Чельсо, сохранив интригу.

Подопечные Моуринью пытались отыграть хоть один мяч, и это удалось им в концовке. Ламела на 89-й минуте простреливал с фланга в центр штрафной, и немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер неудачно срезал мяч в свои ворота – 2:1. На последних секундах хозяева прижались к своим воротам, но "Тоттенхэм" больше забить не сумел. Эта победа позволила парням Фрэнка Лэмпарда остаться на четвертом месте и оторваться от "Тоттенхэма" на четыре очка.

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Читайте прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Англии.

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