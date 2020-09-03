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Бывшие футболисты "Стали" подрались с полицейскими и будут арестованы

3 сентября, 19:36

Елена Павлова Елена Павлова

Братьям предъявлено обвинение в применении насилия и совершении хулиганства

Бывшие футболисты "Стали" из Каменского и сборной Армении Эдгар и Гор Малакяны вот-вот будут арестованы на родине – сообщает Радио Азатутюн. Братьям Малакян, которые выступали в украинской Премьер-лиге с 2016-го по 2017 год, предъявлено обвинение в применении насилия по отношению к представителю власти и совершении хулиганства. Следственный комитет подал в суд ходатайство об их аресте.

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"Несколько дней назад представители Дорожной полиции заметили машину, принадлежащую другу братьев, который нарушил правила парковки, и по громкоговорителю потребовали приблизиться. По факту административного правонарушения был составлен протокол. В этот момент к ним подошли футболисты, находившиеся в нетрезвом состоянии, и потребовали от инспекторов не привлекать их друга-спортсмена к ответственности. Но, получив отказ, стали препятствовать выполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей, вступили с ними в потасовку, оторвали у одного из полицейских служебный значок и видеозаписывающее устройство, а у другого – погон", – сообщает издание.

Эдгар Малакян

Эдгар Малакян / Фото: Официальный сайт ФК "Сталь" Днепродзержинск

Также источник сообщил, что один из братьев Малакянов ударил полицейского: "26-летний брат ударил кулаком в лицо одному из полицейских, нанеся тому травму. К ним подошли также другие сотрудники полиции и следователи Службы национальной безопасности, и, согласно обвинению, в отношении последних также было применено насилие. То есть, во время инцидента присутствовали представители как минимум двух правоохранительных структур".

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Ранее игрока сборной Англии осудили на 21 месяц за драку с полицейскими и попытку подкупа.

Смотрите, как "Сталь" играла против "Александрии"

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