Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Бывший босс украинского футбола Коньков в 70 лет станет отцом: жена показала животик

13 мая, 16:25

Олег Люлька

Супруга Мария в два раза моложе своего мужа, который с "Динамо" выиграл два еврокубка 1975 года

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Коньков станет отцом в 70 лет. Об этом сообщила жена обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 – 35-летняя уроженка Узбекистана Мария, похваставшись в Instagram своим животиком. "Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс", – остроумно подписала свое видео в интересном положении супруга Конькова.

Читайте также: "Сочный грейпфрут": жена украинского футболиста выставила на продажу картину с "глубоким женским началом"

INSTAGRAM

"Только меня интересует вопрос – почему у тебя при этом худые руки, ноги и идеальная ...опа?" – поинтересовалась у Марии одна из подписчиц. "У меня еще впереди несколько месяцев на перемены", – ответила жена Анатолия Конькова.

Реклама

Фолловеры Марии не скрывают своего потрясения. "Бомбическая новость!", "Нормально – Анатолий Дмитриевич в 70 лет батей станет!" – пишут они.

Реклама

Читайте также: Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд

Отметим, что 70-летний Анатолий Коньков и 35-летняя Мария (до замужества – Раупова) вместе уже семь лет. "Но кто эти годы считает?" – говорит Мария. Поженились они весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

беременность Анатолий Коньков WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Голая госпожа: жена бывшего футболиста
Голая госпожа: жена бывшего футболиста "Динамо" предстала в новом откровенном образеФутбол
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Жуткие кадры:
Жуткие кадры: "Динамо" "сожгло" траву на своем стадионе и призвало сделать то же на других аренахФутбол
С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Жена бывшей звезды
Жена бывшей звезды "Динамо" блеснула актерскими способностями в разговоре с ЗеленскимФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...