Бывший босс украинского футбола Коньков в 70 лет станет отцом: жена показала животик

Супруга Мария в два раза моложе своего мужа, который с "Динамо" выиграл два еврокубка 1975 года

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Анатолий Коньков станет отцом в 70 лет. Об этом сообщила жена обладателя Кубка кубков и Суперкубка-1975 – 35-летняя уроженка Узбекистана Мария, похваставшись в Instagram своим животиком. "Впервые в жизни у меня такой идеальный пресс", – остроумно подписала свое видео в интересном положении супруга Конькова.

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INSTAGRAM

"Только меня интересует вопрос – почему у тебя при этом худые руки, ноги и идеальная ...опа?" – поинтересовалась у Марии одна из подписчиц. "У меня еще впереди несколько месяцев на перемены", – ответила жена Анатолия Конькова.

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Фолловеры Марии не скрывают своего потрясения. "Бомбическая новость!", "Нормально – Анатолий Дмитриевич в 70 лет батей станет!" – пишут они.

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Отметим, что 70-летний Анатолий Коньков и 35-летняя Мария (до замужества – Раупова) вместе уже семь лет. "Но кто эти годы считает?" – говорит Мария. Поженились они весной 2017 года, венчались в Киево-Печерской лавре.

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