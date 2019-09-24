Бывший дом Коноплянки примет финал Лиги Европы в 2021 году

Стадион "Рамон Санчес Писхуан" / Фото: Getty Images

Финал следующего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдет 26 мая 2021 года в Севилье на арене "Рамон Санчес ". Решение об этом было принято Исполнительным комитетом УЕФА в четверг на встрече в Любляне. Эту арену хорошо знает Евгений Коноплянка ведь несколько лет назад отыграл сезон за "Севилью" и даже стал вместе с командой победителем Лиги Европы.

В 1986 году эта арена приняла финал Кубка европейских чемпионов, в котором "Стяуа" победила "Барселону" в серии 11-метровых. В 2003 году "Порту" победил "Селтик" в финале Кубка УЕФА на севильском "Эстадио-де-ла-Картуха".

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА состоится 27 мая в Гданьске.

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Также сегодня определились три следующих хозяева финальных матчей Лиги чемпионов. УЕФА доверил финал Лиги чемпионов стадиону, на строительстве которого разворовали миллиарды рублей.

Напомним, что финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Для Турции это первый финал Лиги чемпионов с 2005 года, когда "Ливерпуль" одержал драматичную победу над "Миланом".

Напомним, что киевское "Динамо" стартовало в Лиге Европы с победы над "Мальме". Эта виктория стала для команды первой под руководством Алексея Михайличенко, прервав серию из шести матчей без побед.

Также в Лиге Европы сыграла и "Александрия". Команда Владимира Шарана уступила "Вольфсбургу" со счетом 3:1.

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