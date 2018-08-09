Бывший форвард "Динамо" стал одноклубником Ярмоленко в Англии

Лукас Перес не заиграл в "Арсенал", но получил еще один шанс проявить себя в Премьер-лиге

Английский "Всет Хэм" объявил о переходе в команду нападающего лондонского "Арсенала" Лукаса Переса. 29-летний форвард подписал с "молотобойцами" трехлетнее соглашение. Напомним, Перес ранее выступал в Украине во львовских "Карпатах" и киевском "Динамо".

Перес присоединился к Райану Фредерику, Лукашу Фабиански, Исса Диопу, Джеку Уилширу, Андрею Ярмоленко, Фабиану Балбуэне и Фелипе Андерсону, которые пополнили команду во время летней паузы.

Лукас Перес перебрался в "Арсенал" в 2016 году за 14 миллионов евро. Проявить себя в команде Арсена Венгера нападающий не сумел и спустя год вернулся на правах аренды в свой бывший клуб "Депортиво".

Во время летней паузы в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" перешел украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко. В минувшем сезоне Ярмоленко провел 26 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. В Дортмунде украинец провел год, перейдя из киевского "Динамо".

Ранее известный агент Дмитрий Селюк рассказал о трансфере полузащитника сборной Украины из "Боруссии" в чемпионат Англии. "Единственный минус – придется забыть о Лиге чемпионов", – считает эксперт.