Бывший форвард "Динамо" Теодорчик продолжит карьеру в чемпионате Италии

Нападающий "Андерлехта" Лукаш Теодорчик перешел в "Удинезе", информирует официальный сайт итальянского клуба. Детали этого трансфера не сообщаются. Свой первый матч в новом сезоне "Удинезе" проведет 19 августа против "Пармы".

В минувшем сезоне 27-летний форвард сыграл 33 матча за "Андерлехт", в которых забил 15 мячей и сделал 6 голевых передач. В Лиге чемпионов форвард отыграл 6 матчей и голами не отметился. В декабре прошлого года "Андерлехт" сослал Теодорчика в дубль - поляк имел натянутые отношения с тогдашним главным тренером.

Теодорчик защищал цвета варшавской "Полонии", "Леха", киевского "Динамо" и "Андерлехта". В составе украинского клуба форвард провел 42 матча, забив 16 голов.

Ранее мы сообщали, что "Андерлехт" купил украинского футболиста Евгения Макаренко. Со следующего сезона игрок "Кортрейка" будет выступать за самый титулованный клуб Бельгии.

Также мы сообщали, что украинец Руслан Малиновский стал самым высокооплачиваемым игроком своего клуба в Бельгии. Новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до 2022 года.