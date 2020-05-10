Бывший футболист "Барселоны" показал пикантное фото любовных утех со жгучей брюнеткой в Калифорнии

Мексиканец Джонатан дос Сантос, не снискавший успеха в команде Месси, поделился своей победой на интимном поприще

Спортсмены продолжают по разному сходить с ума на карантине. В то время как Роналду помогает болельщикам заиметь такие же кубики, как у него, другой известный футболист раскрыл всему всему миру подробности своей частной жизни. Мексиканец Джонатан дос Сантос выложил у себя в сторис фото любовных утех в Калифорнии во внесоревновательный период.

Полузащитник Джонатан дос Сантос, выступающий за "Лос-Анджелес Гэлакси", на своей странице в Instagram опубликовал постельное фото с эквадорской моделью греческого происхождения Амандой Тривицас, количество подписчиков которой уже почти достигло миллиона. Молодые люди позируют обнаженными, при этом грудь девушки, впившейся губами в плечо футболисту, прикрыта пламенным эмодзи.

Отметим, что 30-летний Джонатан дос Сантос является воспитанником "Барселоны". Ему прочили большое будущее, но выданные ему авансы он так и не оправдал, отыграв за каталонский клуб с 2009 по 2014 годы всего лишь 29 матчей во всех турнирах. Затем он выступал за другой испанский клуб "Вильярреал", после чего перебрался в США – в бывший клуб Дэвида Бекхэма "Лос-Анджелес Гэлакси".

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Ранее жена известного футболиста пошутила над ним на карантине. "Муж пошел по телочкам", – подписала супруга Павла Погребянка фото, на котором тот стоит в коровнике.

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