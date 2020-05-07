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Экс-футболист "Динамо" рассказал, какую машину купил за выигрыш чемпионата Европы

7 мая, 12:47

Олег Люлька

"Стал мастером спорта международного класса - надо было ездить на хорошем автомобиле", - говорит Дмитрий Коркишко

Бывший футболист "Динамо" Дмитрий Коркишко, в 2009 году выигравший юношеский чемпионат Европы в составе сборной Украины U-19, высказался относительно того, почему лишь немногие исполнители из той команды Юрия Калитвинцева сумели заиграть на высоком уровне. А также рассказал, как потратил премию за тот самый громкий успех в своей карьере, добытый на полях Мариуполя и Донецка.

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"Перед Евро-2009 главная мысль была – не опозориться, – говорит 30-летний полузащитник Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает за "Днепр-1". – Мы играли дома, при своих болельщиках. В себе были уверены – у нас была хорошая команда, крутой коллектив, много ребят играют сейчас в хороших клубах. Звездные соперники Де Хеа, Уэлбек, Алькантара – все они стали звездами после Евро. До чемпионата Европы они были такими же ребятами, как и мы. Почему из наших ребят у многих не получилось заиграть на высоком уровне? Может, менталитет, может – жизненные обстоятельства: травма, кому-то снесли голову первые деньги, кому-то любовь"

Дмитрий Коркишко

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Дмитрий Коркишко / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"У нас из "Динамо" столько чемпионов Европы. Понимали, что все не заиграют. На том турнире самым ценным игроком была команда. Если есть коллектив и результат, то потом из этой команды вырастают лидеры. Думай каждый, что я в порядке, а другой – нет, ничего бы не получилось. Сразу после чемпионата Европы купил машину себе – Infiniti. Статус был уже другой – мастер спорта международного класса, надо было ездить на хорошем автомобиле", – добавил Коркишко, вернувшийся в Украину в начале этого сезона после выступлений во второй лиге Турции

Смотрите, как забивает Дмитрий Коркишко

Ранее мама Роналду показала машину, которую Криштиану подарил ей на День матери. Стоимость Mercedes-Benz GLC Coupe оценивается в 100 тысяч евро.

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машина чемпионат Украины Днепр-1 Дмитрий Коркишко

Источник: SportArena

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