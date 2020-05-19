Бывший футболист "Динамо" стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии

Бывший нападающий киевского "Динамо" Дьемерси стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В завершившемся сезоне нападающий "Антверпена" забил 18 мячей в 28 матчах и имеет семь результативных передач.

Одноклубник нашего Романа Яремчука по "Генту" Джонатан Дэвид забил столько же, но конголезец оказался выше него в рейтинге, так как забил больше голов на выезде. Отметим, что украинский форвард забил 10 мячей в чемпионате Бельгии, но серьезная травма в январе не позволила ему продолжить борьбу за звание лучшего бомбардира.

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Мбокани выступал за "Динамо" с 2013 по 2018 год. За это время он дважды отправлялся в аренду – сначала в "Норвич", а затем в "Халл Сити". В последнем сезоне в Украине конголезец провел за "Динамо" во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 голов. Всего в составе киевского клуба Дьемерси провел 77 матчей и забил 31 гол.

Напомним, что чемпионом Бельгии был признан "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь. А серебряные медали достались "Генту", где играют Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее о досрочном завершении чемпионатов в Европе объявили Франция, Шотландия и Нидерланды. Французы признали первенство "Пари Сен-Жермен", шотландцы – "Селтика", а вот в Нидерландах решили завершить сезон без чемпиона, так как две команды имели одинаковое количество очков.

Смотрите, как забивает Мбокани в Бельгии:

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