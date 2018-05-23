Бывший футболист донецкого "Металлурга" погиб в боях на Донбассе

Бывший игрок ФК "Харьков" и "Металлург" (Донецк) Андрей Маслов погиб 21 мая в российско-украинской войне в бою с оккупантом возле поселка Южного недалеко от Горловки Донецкой области, сообщает волонтер Юлия Толмачова в своем Фейсбук.

"В ООС в бою на окраине освобожденного поселка Южное в Донецкой области смертельное ранение получил Андрей Маслов, позывной "Футболист". Такой позывной он получил из-за футбольной карьеры, которая была у бойца в прошлом".

Андрей Маслов выступал за "Металлург-2" (Донецк), "Харьков-2", "Горняк-Спорт", "Олком", на профессиональном уровне провел 74 матча и забил 2 гола.

Ранее мы писали, что турецкий футболист погиб в драке, заступившись за незнакомую девушку.

В прошлом году в Египте был убит футболист клуба второго дивизиона "Эль-Канах" Ибраим Конша. 28-летний игрок проходил воинскую службу в армии Египта. Он оказался в числе девяти солдат, убитых радикальными исламистами.

В начале октября 2017 года в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.