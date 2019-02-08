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Бывший футболист сборной Чехии осужден за мошенничество

Сегодня, 14:22

Суд приговорил Томаша Ржепку к 15 месяцам тюрьмы

Фото: AFP
Бывший футболист сборной Чехии осужден за мошенничество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6d4/b2c/5c46d4b2c93cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6d4/b2c/5c46d4b2c93cc.jpg Футбол Суд приговорил Томаша Ржепку к 15 месяцам тюрьмы

Бывший игрок "Вест Хэма", "Фиорентины" и "Спарты" Томаш Ржепка приговорен к 15 месяцам тюрьмы за мошенничество. Как сообщает Blesk.cz, в декабре 2016 года чех арендовал автомобиль класса люкс, а после решил продать его. Футболист обещал вернуть деньги, если право собственности на машину не будет передано новому владельцу, но так и не сделал этого.

Это не первый инцидент с Ржепкой. Ранее сообщалось, что экс-защитник сборной Чехии осужден за рекламу секс-услуг бывшей жены.

Ранее сегодня мы писали, что профессиональный боксер застрелен в спину в России. Полутяжеловес Александр Костромин 16 февраля должен был провести поединок в Риге.

Напомним, что недавно Жозе Моуринью принял обвинения налоговой. Португальский тренер пытался скрыть от налоговой доходы от имиджевых прав, когда возглавлял "Реал". Также он получит 12 месяцев условно, так как в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

Совсем недавно суд огласил приговор по делу Криштиану Роналду: португалец приговорен к 23 месяцам условно. Португальца признали виновным по четырем эпизодам с ущербом Испании в размере 14,7 миллиона евро.

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Тег футбол, футболист, сборная Чехии

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