Бывший футболист сборной Чехии осужден за мошенничество

Суд приговорил Томаша Ржепку к 15 месяцам тюрьмы

Фото: AFP

Бывший футболист сборной Чехии осужден за мошенничество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6d4/b2c/5c46d4b2c93cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6d4/b2c/5c46d4b2c93cc.jpg 2019-02-08T14:22:44+02:00 Футбол Суд приговорил Томаша Ржепку к 15 месяцам тюрьмы

Бывший игрок "Вест Хэма", "Фиорентины" и "Спарты" Томаш Ржепка приговорен к 15 месяцам тюрьмы за мошенничество. Как сообщает Blesk.cz, в декабре 2016 года чех арендовал автомобиль класса люкс, а после решил продать его. Футболист обещал вернуть деньги, если право собственности на машину не будет передано новому владельцу, но так и не сделал этого.

Это не первый инцидент с Ржепкой. Ранее сообщалось, что экс-защитник сборной Чехии осужден за рекламу секс-услуг бывшей жены.

Ранее сегодня мы писали, что профессиональный боксер застрелен в спину в России. Полутяжеловес Александр Костромин 16 февраля должен был провести поединок в Риге.

Напомним, что недавно Жозе Моуринью принял обвинения налоговой. Португальский тренер пытался скрыть от налоговой доходы от имиджевых прав, когда возглавлял "Реал". Также он получит 12 месяцев условно, так как в испанском законодательстве нет реальных сроков за экономические преступления, совершенные впервые.

Совсем недавно суд огласил приговор по делу Криштиану Роналду: португалец приговорен к 23 месяцам условно. Португальца признали виновным по четырем эпизодам с ущербом Испании в размере 14,7 миллиона евро.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Бывший футболист сборной Чехии осужден за мошенничество". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Sportbox Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...