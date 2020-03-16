Бывший футболист сборной Украины победил в юмористическом шоу и сорвал крупный куш

Довольно известный в недалеком прошлом украинский футболист Артем Федецкий решил выступить в новой роли. 34-летний бывший защитник национальной сборной выступал за львовские "Карпаты", "Днепр", донецкий "Шахтер". А теперь попробовал себя в роли исполнителя в юмористическом телешоу. К слову, недавно Федецкий спрогнозировал медалистов чемпионата Украины.

Спортсмен пришел на передачу "Рассмеши комика" и сумел завоевать главный приз – 50 тысяч гривен. Артем сумел заставить смеяться Евгения Кошевого и Ольгу Полякову. Правда, поскольку шутки были в основном на футбольную тему, то живее реагировал Евгений. Федецкий рассказывал истории в течение пяти минут, и на каждой из них члены жюри не выдерживали и сдавались.

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Ранее Федецкого обвинили в том, что он "заряжал" деньгами арбитра. Бывший вице-президент "Карпат" обвинял Артема в подкупе судей. Минувшим летом футболист пытался пройти в Верховную Раду Украины от "Слуги народа". Но стать депутатом ему не удалось: выборы он проиграл.

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Смотрите, как Артем Федецкий забивал мяч за "Карпаты"

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