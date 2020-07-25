Бывший футболист сборной Украины записал веселые пародии на другие виды спорта

Глава Профсоюза футболистов Нидерландов, а также бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко показал разносторонность своей личности. 42-летний уроженец Константиновки умеет не только высказывать серьезные мысли по поводу различных событий, но и развлекаться. Недавно экс-игрок сборной нашел рецепт успеха для "Динамо".

Реклама

Экс-футболист решил собственноручно сделать пародии на представителей других видов спорта прямо возле своего дома в Нидерландах. Думается, вряд ли кто-то обиделся, а посмеялись многие, в том числе и жена спортсмена Виктория Кобленко, которая снимала действия Жени на видео. Начал свое шоу Левченко с тяжелой атлетики, показав на своей страничке в Instagram, как спортсмены поднимают снаряд.

Евгений Левченко – пародии на тяжелую атлетику Видео: Instagram

Затем перешел к легкой атлетике, а именно – к толкателям ядра. При этом Виктория едва не пострадала от летящего "снаряда".

Евгений Левченко, толкание ядра

Потом в нескольких видео изображал боксера, попутно поинтересовавшись у Виталия Кличко своей техникой.

Евгений Левченко, пародия на бокс Видео: Instagram

Еще в одном ролике экс-футболист показал борцов сумо, а в конце своего представления – парное фигурное катание.

Евгений Левченко, фигурное катание Видео: Instagram

Реклама

Читайте о том, что Левченко осудил тех, кто едет работать в Россию, в интервью российскому сайту.

Смотрите, как боксер Александр Усик демонстрировал трюк с ловлей монет

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама