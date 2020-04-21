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Бывший футболист "Шахтера" удрал от девушки, ехавшей на карте, и вызвал пилота Формулы-1

21 апреля, 17:02

Андрей Фоменко

Дуглас Коста весело проводит время в Бразилии в кругу близких людей

Атакующий полузащитник туринского "Ювентуса" Дуглас Коста продолжает весело проводить время во время карантина на Родине. Бывший игрок донецкого "Шахтера" и мюнхенской "Баварии" поделился в соцсетях забавным видео, как он соревнуется со своей девушкой в скорости. К слову, в конце марта девушка подставила игрока "Ювентуса" во время карантина.

29-летний футболист дистанцию преодолевал своим ходом, то есть, бежал, а Натали ехала на карте. Коста сразу же убежал и быстро "долетел" до финиша, тогда как его девушка медленно стартовала и, когда разогналась, соревнование уже закончилось. Правда, вся дистанция была небольшой – не больше ста метров, так что у быстрого игрока явно было преимущество.

INSTAGRAM

Интересно, что в подписи к этому видео в Instagram Дуглас Коста вызвал на поединок пилота Формулы-1 Шарля Леклера. 22-летний уроженец Монако выступает за итальянскую команду "Феррари". "Ты – следующий", – написал бразилец.

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Читайте, как игрок "Ювентуса" в футболке "Шахтера" сыграл в любопытную игру с мамой.

Смотрите, как Коста забивал за "Ювентус" в чемпионате Италии

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карантин футбол перегонки Шахтер Донецк Ювентус Турин Дуглас Коста

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