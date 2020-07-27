Бывший футболист "Шахтера" установил в Европе уникальное достижение по трофеям

Дуглас Коста десять раз становился чемпионом в трех разных странах

Минувшей ночью в итальянской Серии А досрочно определился победитель. Как мы сообщили, Роналду в матче с "Сампдорией" принес "Ювентусу" чемпионство. Команда из Турина стала лучшей на Апеннинах девятый раз подряд и 36-й в истории.

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Приобщился к этому рекорду и бывший атакующий полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста. Причем 29-летний бразилец установил собственное уникальное достижение: за последние 11 лет он становился чемпионом 10 раз! Делал это в Европе воспитанник "Гремио" в составе трех клубов. За пять с половиной лет в донецкой команде он брал "золото" УПЛ пять раз, лишь в 2015 году ограничившись "серебром". В 2016 и 2017 годах он побеждал с "Баварией" в Бундеслиге, а затем три раза подряд становился чемпионом Италии.

Интересно, что одновременно с бразильским вингером "юбилей" отметил и знаменитый вратарь "Юве" Джанлуиджи Буффон. Но 42-летний легендарный футболист все свои 10 вершин покорил в составе одной команды.

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Смотрите, как Коста забил мяч в составе "Ювентуса":

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