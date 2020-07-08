Бывший грузчик лишил "канониров" победы: обзор драматического матча "Арсенал" – "Лестер"

Благодаря Варди "Лестер" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Арсеналом" - смотрите видео голов

В центральном матче 34-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал", имевший серию из трех побед кряду, дома сыграл вничью с "Лестером" – 1:1. "Канониры" упустили выигрыш в концовке встречи, когда остались в меньшинстве из-за удаления едва вышедшего на замену Нкетиа. Численное большинство "Лестера" реализовал своим голом форвард сборной Англии, бывший грузчик Варди. Ранее Зинченко после грубого ляпа назвали лучшим игроком "МанСити".

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Благодаря этой ничьей "Лестер", как минимум до следующего тура, сохранил за собой четвертую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги, дающую пропуск в Лигу чемпионов. Тогда как у "Арсенала" на данный момент – седьмое место.

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"Арсенал" – "Лестер" – 1:1

Голы: Обамеянг, 21 – Варди, 84

"Арсенал": Мартинес – Мустафи, Давид Луис, Колашинац – Бельерин, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Тирни – Сака (Уиллок, 71), Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90+3)

"Лестер": Шмайхель – Беннетт (Грей, 76), Эванс, Сеюнджю – Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фухс, 59) – Перес — Ихеаначо (Барнс, 59), Варди

Предупреждение:Мустафи, 88 (Арсенал)

Удаление:Нкетиа, 75 (Арсенал)

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Статистика матча "Арсенал" – "Лестер" (1:1)

Турнирная таблица чемпионата Англии

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Ранее мы писали, что хулиганы подожгли памятник легендарному рекордсмену чемпионатов Англии. Под статуей Дикси Дина возле стадиона "Гудисон Парк" по традиции оставляют цветы и венки болельщики "Эвертона", потерявшие близкого человека.

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