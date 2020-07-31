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Бывший хавбек "Шахтера" вырос в цене вдвое и стал самым дорогим в европейском чемпионате

31 июля, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Александр Зубков здорово помог "Ференцварошу" стать чемпионом Венгрии

По окончании национальных чемпионатов популярный сайт Transfermarkt вносит изменения в стоимость футболистов. В частности обновления коснулись и чемпионата Венгрии, где выступает несколько украинцев. И один из них оказался самым дорогим игроком венгерского первенства. Напомним, в конце июня "Ференцварош" выкупил Зубкова у "Шахтера".

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Атакующий полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков вырос в цене в два раза – сейчас его оценивают в два миллиона евро. Таким образом, 23-летний уроженец Макеевки, который в 28 матчах сезона 2019/2020 забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач, оказался самым дорогим футболистом Венгрии. К слову, тренирует команду из Будапешта украинец Сергей Ребров. Вчера стала известна причина появления Реброва на базе "Динамо".

На втором месте в чемпионате – еще один наш соотечественник, Иван Петряк из "Фехервара". Его оценили в 1,6 млн евро. Также недешевым для тамошних реалий считается полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин (1,5 млн).

Ранее Зубков сделал предложение своей девушке-красотке в Париже.

Смотрите, как Александр забивал в чемпионате Украины в составе "Мариуполя":

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футбол Сергей Ребров Ференцварош чемпионат Венгрии Александр Зубков
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