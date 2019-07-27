Бывший игрок "Барселоны" перешел в японский клуб
Томас Вермален станет партнером легендарного Иньесты
Бельгийский защитник Томас Вермален перешел в "Виссел Кобе". Об этом сообщается на официальном сайте японского клуба. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался японцам бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются. 33-летний Вермален является воспитанником "Аякса".
За карьеру он также выступал за "Ваалвейк", "Арсенал", "Барселону" и "Рому". За сборную Бельгии сыграл 70 матчей и забил один гол. Наибольших успехов в карьере игрок добился с "Барселоной". В составе каталонского клуба он четыре раза становился чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок Испании, по разу победил в Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.
С "Аяксом" бельгиец стал чемпионом Нидерландов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в активе Вермалена Кубок Англии, который он завоевал в составе "Арсенала".
Кстати, "Барселона" доверила свою академию тренеру, со скандалом уволенному из сборной Камеруна. Бывший форвард "Барселоны" Патрик Клюйверт вернулся в каталонский клуб. 43-летний голландец стал директором академии "Барсы" и подписал контракт до 2021 года.
Кроме того, интересно, что аккурат перед приходом Клюйверта в "Барселоне" разразился скандал. Каталонский клуб без спроса забрал 21-й номер у Карлеса Аленьи и присвоил его дорогому новичку Френки де Йонгу.
Смотрите поединок Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Барселона":
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