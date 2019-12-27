Бывший игрок "Барселоны" возглавил принципиального соперника каталонцев

Абелардо. Фото: ФК "Эспаньол"

"Эспаньол" объявил о назначении нового главного тренера. Как сообщается на официальном сайте клуба, команду возглавил Абелардо Фернандес – бывший футболист "Барселоны". Сообщается, что контракт 49-летнего специалиста с каталонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее специалист возглавлял "Спортинг" из "Хихона" и "Алавес".

Абелардо с 1994 по 2002 год выступал за "Барселону". В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал в Кубке и Суперкубке страны, а в 1997 году выигрывал Кубок Обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА.

Смотрите, как "Эспаньол" забил шесть голов в одном матче:

Реклама

Как известно, "Барселона" и "Эспаньол" – принципиальные соперники друг для друга. Лишь мадридский "Реал" может вызывать больше ненависти у поклонников "блаугранас", чем их географические соседи. Противостояние между клубами тянется с первых дней основания "Эспаньола", за который в основном болели поклонники Испании и мигранты, а "Барселона" всегда отождествляла себя с Каталонией.

Также мы сообщали, что лучший игрок ЧМ-2010 начал тренерскую карьеру в одном из самых титулованных клубов мира. Уругвайский нападающий завершил карьеру футболиста лишь полгода назад.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама