Бывший игрок "Челси" стал главным тренером сборной Румынии

Бывший форвард "Челси" и ряда итальянских клубов Адриан Муту возглавил сборную Румынии U-21. По информации Digi Sport, Муту получил единогласную поддержку в федерации страны.
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Ранее 41-летний румын, который владеет тренерской лицензией категории A, работал спортивным директором и национальной сборной страны.
Напомним, что Муту объявил о завершении карьеры в конце мая 2016 года, отправив соответствующее письмо со своим решением во флорентийское издание Corriere dello Sport.
Большую часть карьеры Адриан Муту выступал за различные итальянские клубы — "Интер", "Парму", "Ювентус", "Фиорентину", "Чезену". Также в активе Муту выступление за "Челси". Под закат карьеры футболист успел поиграть в Индии, а позже вернулся в родной румынский чемпионат, где выступал в составе команды "Тыргу Муреш".
Ранее мы писали, что Абрамович надеется заработать колоссальные деньги на продаже "Челси". Бизнесмен согласится расстаться с клубом за 2,5 миллиарда фунтов.
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