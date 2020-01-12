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Бывший игрок "Челси" стал главным тренером сборной Румынии

12 января, 19:51

Муту начал тренерскую карьеру в молодежной команде

Адриан Муту

Адриан Муту / Фото: Instagram

Бывший форвард "Челси" и ряда итальянских клубов Адриан Муту возглавил сборную Румынии U-21. По информации Digi Sport, Муту получил единогласную поддержку в федерации страны.

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Ранее 41-летний румын, который владеет тренерской лицензией категории A, работал спортивным директором и национальной сборной страны.

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Напомним, что Муту объявил о завершении карьеры в конце мая 2016 года, отправив соответствующее письмо со своим решением во флорентийское издание Corriere dello Sport.

Большую часть карьеры Адриан Муту выступал за различные итальянские клубы — "Интер", "Парму", "Ювентус", "Фиорентину", "Чезену". Также в активе Муту выступление за "Челси". Под закат карьеры футболист успел поиграть в Индии, а позже вернулся в родной румынский чемпионат, где выступал в составе команды "Тыргу Муреш".

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Ранее мы писали, что Абрамович надеется заработать колоссальные деньги на продаже "Челси". Бизнесмен согласится расстаться с клубом за 2,5 миллиарда фунтов.

Смотри, как "Челси" играет в Лиге чемпионов:

Смотрите обзор матча "Челси" – "Лилль" в последнем туре Лиги чемпионов:

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Источник: Сегодня|Спорт

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