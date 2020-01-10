Бывший игрок "Челси" в эффектном спарринге отправил в нокдаун массажиста

Диего Коста умело боксировал, когда играл за лондонский клуб

Диего Коста

Бывший футболист "Челси" Джон Терри в своем Instagram опубликовал шуточный боксерский бой между экс-форвардом синих Диего Костой и массажистом клуба. Поединок состоялся перед началом сезона-2015/16. Спарринг завершился нокдауном сотрудника "Челси".

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Диего Коста и сотрудник Челси Видео: Instagram

В текущем сезоне Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании

Кстати, "Челси" времен Абрамовича потратил на увольнения тренеров более 100 миллионов. За время правления российского олигарха командой руководили 11 тренеров.

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Напомним, Коста выступал за "Челси" с 2014 по 2018 год. Всего в составе лондонского клуба испанец сыграл 120 матчей и забил 58 мячей. Абрамович приобрел лондонский клуб в 2003 году. Ранее мы писали, что Абрамович надеется заработать колоссальные деньги на продаже "Челси". Бизнесмен согласится расстаться с клубом за 2,5 миллиарда фунтов.

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