Бывший игрок "Челси" в эффектном спарринге отправил в нокдаун массажиста

Бывший футболист "Челси" Джон Терри в своем Instagram опубликовал шуточный боксерский бой между экс-форвардом синих Диего Костой и массажистом клуба. Поединок состоялся перед началом сезона-2015/16. Спарринг завершился нокдауном сотрудника "Челси".
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В текущем сезоне Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании
Кстати, "Челси" времен Абрамовича потратил на увольнения тренеров более 100 миллионов. За время правления российского олигарха командой руководили 11 тренеров.
Напомним, Коста выступал за "Челси" с 2014 по 2018 год. Всего в составе лондонского клуба испанец сыграл 120 матчей и забил 58 мячей. Абрамович приобрел лондонский клуб в 2003 году. Ранее мы писали, что Абрамович надеется заработать колоссальные деньги на продаже "Челси". Бизнесмен согласится расстаться с клубом за 2,5 миллиарда фунтов.
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Смотрите обзор матча "Челси" – "Лилль" в последнем туре Лиги чемпионов:
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