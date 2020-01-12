Бывший игрок "Динамо" и "Шахтера" нашел новый клуб в Турции

Александр Гладки может перейти в "Фатих Карагюмрюк"

Александр Гладкий / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Турецкий журналист Эртан Сюзгун сообщил, что украинский нападающий Александр Гладкий в ближайшие часы может сменить клуб. Украинец покинет "Адана Демирспор" и перейдет в "Фатих Карагюмрюк", который также выступает во втором по силе чемпионате Турции.

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В нынешнем сезоне Гладкий принял участие в 10 поединках "Адана Демирспора", в которых забил три гола. В турнирной таблице "Фатих Карагюмрюк" идет на 11-м месте, в то время как "Адана Демирспор" располагается на восьмом.

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме". УЕФА уведомил УАФ, что дело будет рассмотрено до 6 января. Также была информация, что крайняя дата рассмотрения – 19 января.

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